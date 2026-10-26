Le SC Bastia vire son coach

LA nouvelle de la soirée. Alors que tout le monde (ou presque) s’excite à propos de la cérémonie du Ballon d’or, le SC Bastia a tenté de virer Laurent Peyrelade sans trop faire de bruit. Les Corses, qui évoluent désormais en Ligue 3, galèrent pas mal : les voilà 13 es sur 18, loin des standards attendus pour retrouver la deuxième division.

« Le Sporting Club di Bastia annonce que Laurent Peyrelade est relevé de ses fonctions d’entraîneur principal de l’équipe première à compter de ce jour , peut-on lire dans le communiqué du club. Dans l’immédiat, l’intérim sera assuré par Michel Moretti, qui prendra en charge l’équipe dès la prochaine séance d’entraînement. » …

SW pour SOFOOT.com