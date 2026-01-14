Kylian Mbappé forfait pour la Coupe du Roi

Encore à l’infirmerie. Toujours touché au genou à cause d’une entorse, Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif mardi , et n’est donc pas convoqué pour le huitième de Coupe du Roi de ce mercredi soir face à au club d’Albacete.

Une absence jugée « logique » par son club, interrogé par l’AFP. Pour son premier match à la tête du Real Madrid après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa choisit de ne prendre aucun risque. …

CM pour SOFOOT.com