Kylian Mbappé forfait pour la Coupe du Roi
Encore à l’infirmerie. Toujours touché au genou à cause d’une entorse, Kylian Mbappé n’a pas participé à l’entraînement collectif mardi , et n’est donc pas convoqué pour le huitième de Coupe du Roi de ce mercredi soir face à au club d’Albacete.
Une absence jugée « logique » par son club, interrogé par l’AFP. Pour son premier match à la tête du Real Madrid après le limogeage de Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa choisit de ne prendre aucun risque. …
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer