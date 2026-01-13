En Iran, un joueur de 17 ans tué dans une manifestation contre le régime
Confronté à une vague de protestations sans précédent, la République islamique d’Iran réprime dans le sang les manifestants. Un massacre à huis clos, le régime ayant bloqué l’accès à Internet depuis vendredi 9 janvier.
Dans ce contexte, seules quelques informations peuvent filtrer du pays. L’organisation Hengaw For Human Rights , qui documente quotidiennement la tragédie, rapporte ce mardi que le jeune footballeur iranien Rebin Moradi a été tué par des tirs directs de la police jeudi dernier, alors qu’il prenait part à une manifestation à Téhéran. …
CMF pour SOFOOT.com
