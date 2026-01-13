L'OM face à trois employés d'une entreprise de volets en Coupe de France
C’est la statistique du jour : un quart de l’effectif de Bayeux est employé dans l’entreprise Normandie Volets et Menuiseries à Carpiquet, dans le Calvados. Paul Aubel, Grégoire Delain et Pierre-Mickaël Anquetil, collègues la journée, enfileront ce mardi soir leur maillot du Bayeux FC pour défier l’OM en 16 es de finale de Coupe de France, raconte RMC .
CM pour SOFOOT.com
