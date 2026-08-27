La presse turque vole au secours de Guendouzi

Décidément, entre les Lyonnais et les Turcs, ce n’est pas l’amour. En éliminant l’OL au Groupama Stadium (2-1, 1-1 à l’aller), Fenerbahçe a validé son billet pour la Ligue des champions, dix-huit ans après sa dernière apparition au tour principal. Une qualification forcément très célébrée par la presse turque , qui n’a pas oublié les incidents qui ont pris le dessus sur la soirée de foot.

« Une attaque ignoble »

Les médias locaux ont pris la défense de Mattéo Guendouzi , pris à partie par les supporters lyonnais après ses provocations. Pour Fanatik, « Lyon n’a pas accepté son élimination et a attaqué de façon ignoble Guendouzi » . Le quotidien évoque même une « tentative d’agression » et raconte qu’après le deuxième but de Fenerbahçe, des supporters situés derrière le but ont abaissé les barrières et ont tenté de pénétrer sur la pelouse, avant d’être repoussés par la sécurité.…

AC pour SOFOOT.com