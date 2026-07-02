La presse sénégalaise sans pitié avec Pape Thiaw

Pape Thiaw est appelé à la barre. Éliminé par la Belgique (3-2 après prolongation), l e Sénégal encaisse une désillusion que la presse locale fait porter en grande partie sur le dos de son sélectionneur . Ce jeudi, les Unes sont sans pitié pour Pape Thiaw. L’Obs joue sur les mots avec « Pape, Ciao ! », quand Le Soleil titre « Coachmardesque » . Enquête , plus interrogative, pose la question qui fâche : « Faut-il virer Pape Thiaw ? »

Le coaching de Thiaw remis en question

Mouhamed Camara, journaliste pour Seneweb , fustige lui aussi le sélectionneur des Lions de la Teranga : « Un match à l’image de son tournoi : INCOMPRÉHENSIBLE. Le sélectionneur s’est trompé sur la majorité des choix. » …

EM pour SOFOOT.com