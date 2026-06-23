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La presse sénégalaise enrage contre ses joueurs
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 10:54

La presse sénégalaise enrage contre ses joueurs

La presse sénégalaise enrage contre ses joueurs

La sulfateuse est de sortie. Après la nouvelle défaite du Sénégal face à la Norvège (3-2), ce mardi matin, les Lions de la Teranga sont au bord du précipice dans ce Mondial . Une situation qui déplaît totalement à la presse sénégalaise. Le journal Le Soleil déplore « une nuit d’erreurs » , « cauchemardesque » , avant d’exhorter les joueurs : « Il faudra impérativement s’imposer largement, soigner la différence de buts et prier pour un miracle (figurer parmi les meilleurs troisièmes). Les Lions n’ont plus le choix : ils doivent rugir ou rentrer. »

Koulibaly en prend pour son grade

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