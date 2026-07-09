La presse marocaine craint l'arbitrage de France-Maroc
2022 est encore dans toutes les têtes. Il y a quatre piges au Qatar, la France éliminait le Maroc (2-0), le privant d’une première finale mondiale . Avant les retrouvailles, cette fois au stade des quarts de finale, la presse marocaine se souvient des décisions litigieuses auraient été prises à l’encontre des Lions de l’Atlas, notamment sur deux situations qui auraient pu déboucher sur un potentiel penalty.
Dans les colonnes du journal Le Matin , le spectre est remonté, ce jeudi matin : « Le match avait été marqué par de lourdes erreurs arbitrales au détriment des Marocains. » …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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