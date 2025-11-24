La presse italienne porte Mike Maignan aux nues
Le retour de Super Mike ?
Si l’AC Milan s’est imposé contre son voisin intériste, il le doit au seul buteur du match Christian Pulisic, mais aussi en bonne partie à Mike Maignan . Auteur de 6 parades, dont 3 aussi délicates que décisives , il a notamment écœuré Marcus Thuram, Francesco Acerbi et Lautaro Martinez.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
