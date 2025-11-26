La presse française se mobilise et appelle à la libération de Christophe Gleizes
#FreeChristopheGleizes.
Ces derniers mois, plusieurs clubs de Ligue 1 ont menés des actions pour réclamer la libération de Christophe Gleizes , collaborateur de So Foot et Society enfermé en Algérie depuis mai 2024 pour « apologie du terrorisme » . Des supporters aux clubs, en passant par des déclarations d’entraîneurs comme Franck Haise, le football français s’est mobilisé.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
