La presse française se mobilise et appelle à la libération de Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 13:52

#FreeChristopheGleizes.

Ces derniers mois, plusieurs clubs de Ligue 1 ont menés des actions pour réclamer la libération de Christophe Gleizes , collaborateur de So Foot et Society enfermé en Algérie depuis mai 2024 pour « apologie du terrorisme » . Des supporters aux clubs, en passant par des déclarations d’entraîneurs comme Franck Haise, le football français s’est mobilisé.…

CDB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank