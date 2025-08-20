La presse espagnole applaudit la prestation de Kylian Mbappé contre Osasuna
L’année deux du mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid commence bien.
Après la victoire des Madrilènes contre Osasuna ce mardi soir en Liga (1-0), Mbappé se retrouve à la Une de tous les quotidiens sportifs espagnols (surtout à Madrid, tiens). Buteur sur penalty et très actif sur la pelouse du Bernabéu, l’attaquant français aurai plutôt réussi son premier match officiel avec le numéro 10 dans le dos.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
