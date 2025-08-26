 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La presse catalane enrage contre le Real Madrid et Carlo Ancelotti
26/08/2025

On ne se lassera jamais de ces bisbilles.

La presse catalane y voit un petit coup de pouce merengue . Ce mardi, Sport dénonce la « faveur » accordée par Carlo Ancelotti au Real Madrid, après que le sélectionneur du Brésil a décidé de ne pas convoquer Rodrygo, Vinícius et Éder Militão pour les deux prochains matchs de la Seleção en éliminatoires de la Coupe du monde . Le Brésil est déjà qualifié pour le Mondial 2026, mais l’ancien entraîneur de la Casa Blanca a tout de même appelé… Raphinha .…

Sport
