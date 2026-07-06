La presse brésilienne pas surprise par l'élimination de la Seleção

La presse brésilienne pas surprise par l'élimination de la Seleção

A crise. Après l’élimination précoce et catastrophique du Brésil de cette Coupe du monde américaine, les médias brésiliens se sont montrés peu tendres avec les joueurs de Carlo Ancelotti .

Pour Globo, le Brésil a tout simplement « mal joué », insistant également sur le fait que cette élimination «bn’étonne personneb » et qu’elle « n’est pas une surprise », dressant le constat d’un match où le Brésil « a mis en évidence son retard dans la construction collective de son équipe ». De son côté, Lance! juge un Brésil qui a « commis trop d’erreurs » et qui n’a pas su « convertir les occasions dans les moments critiques du match » …

ABS pour SOFOOT.com