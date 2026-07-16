La presse argentine jubile après avoir battu les Anglais

Vainqueurs magnifiques de l’Angleterre, l’Argentine a marqué les esprits de tout un pays ce mercredi soir, après une demi-finale à l’épilogue complètement folle. Il n’en fallait pas plus pour que, dès le match terminé, la presse argentine ne s’empare de ses meilleures plumes . À commencer par Pagina/12, qui a trouvé le moyen d’incorporer dans son titre de compte rendu dimension historique et footballistique : « Pour les Malouines, pour Diego (Maradona) et pour la dernière de Leo (Messi). » Pour la première, une référence à la guerre des Malouines en 1982 entre les armées argentine et britannique, et à cette banderole des joueurs victorieux juste après le match.

Des « animaux »

D’autres, comme La Nación, préfèrent délaisser l’aspect politique pour se concentrer sur un seul homme : l’inévitable Lionel Messi, et de rendre une belle ode à un numéro plus que sacré en Argentine. « De Diego à Leo, l’histoire s’écrit avec le numéro 10 dans le dos » , et d’ajouter : « une fois de plus touché le coeur de toute une nation. » Deux écoles, donc. Ceux qui s’adonnent aux grandes envolées lyriques (ou pas), et ceux qui mettent en exergue la supériorité de leur sélection sur leur adversaire. Tout ce qui, finalement, rend l’Argentine aussi belle qu’insupportable.…

TJ pour SOFOOT.com