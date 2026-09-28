Le Japon renverse le Venezuela grâce à ses joueurs estampillés Ligue 1

Sauce samouraï. Mal embarqué dans sa rencontre amicale face au Venezuela, le Japon a su inverser la tendance pour finalement l’emporter 2 buts à 1. La sélection nippone a été menée dès le retour des vestiaires avant de l’emporter au bout du temps additionnel grâce à un doublé du Lillois Ayase Ueda . L’ancien du Feyenoord a été servi par un autre ancien de Ligue 1, Junya Ito, pour sa première réalisation avant de transformer un penalty tardif pour s’offrir un doublé et la victoire au Japon.

En très grande forme

Ueda est sur la continuité de son excellent début de saison. Le Japonais a beaucoup voyagé ces derniers mois en expérimentant les pelouses d’Amérique du Nord lors du Mondial avant de revenir brièvement aux Pays-Bas en tout début de saison et de signer à Lille en fin de mercato. Ce qui ne change pas en revanche, c’est la capacité de l’attaquant de 28 ans à faire trembler les filets. Buteur face à l’Uruguay lors du précédent match du Japon, Ueda l’a aussi été lors de 3 de ses 4 premières sorties sous la tunique lilloise. …

MB pour SOFOOT.com