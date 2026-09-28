Fin de l'aventure oranje pour Gakpo
Padpo, Gakpo. Si les Pays-Bas se sont imposés contre la Serbie (1-2), les Oranje ont perdu l’un de leurs atouts offensifs. Cody Gakpo se retire en effet de la sélection néerlandaise après avoir reçu un vilain tacle qui l’a contraint de quitter la pelouse en première période. Touché à la cheville , le premier buteur de l’ère Xavi plie bagage pour rentrer à Liverpool.
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