La presse allemande dézingue Elye Wahi
Sous le feu des critiques.
Après une nouvelle prestation décevante d’Elye Wahi avec Francfort ce week-end, la presse allemande a été impitoyable envers l’attaquant français. Arrivé en provenance de l’Olympique de Marseille en janvier 2025, l’avant-centre a été décrit comme « un flop à 25 millions d’euros » par Bild. Auteur d’un seul pion en 23 apparitions depuis son arrivée, l’ancien attaquant phocéen, qui n’a toujours pas marqué en Bundesliga , piétine. Au point d’agacer son entraîneur Dino Toppmöller, très vindicatif envers le joueur lors de son entrée en jeu lors de la victoire face à Cologne samedi (3-4).…
TM pour SOFOOT.com
