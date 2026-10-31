L'Udinese sombre face à la Roma

Udinese 2-5 AS Rome

Buts : Zaniolo (50 e ), Palma (78 e ) pour les Friulani // Cristante (10 e ), Mora (31 e ), Malen (33 e ), Ndicka (37 e ) pour les Giallorossi

45 minutes ont suffi. Toujours invaincue en championnat cette saison, l’AS Rome avait l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire consécutive sur la pelouse de l’Udinese. De leur côté, les Friulani n’ont pas plus connu le goût de la victoire en Serie A depuis le 29 août dernier. Mais face aux Giallorossi, les protégés de Kosta Runjaić se sont lourdement inclinés 4 à 1 avec déjà un retard considérable au terme de la première période.…

LB pour SOFOOT.com