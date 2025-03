information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 19:50

La première période de fou de Lamine Yamal contre Benfica

Lamine fait mal.

Oh oui, oh oui, la très grosse première période de Lamine Yamal pour lancer cette semaine de Ligue des champions. Ce mardi soir, l’adolescent a tout fait à Benfica, permettant au Barça de prendre deux buts d’avance à la pause. Auteur d’un crochet dévastateur sur Florentino, l’ailier de 17 ans a ensuite servi un amour de ballon (plus ou moins volontairement) à Raphinha pour lui permettre d’ouvrir le score à la 11 e minute.…

TJ pour SOFOOT.com