La Première Ligue a livré son verdict au bout du suspens
Six matchs, 23 buts, un multplex de dernière journée programmée un mercredi à 17 heures mais beaucoup de suspens. L’Arkéma Première Ligue a livré son verdict et a condamné un club : Saint-Étienne . Après une saison mouvementée, marquée notamment par la mise en pied de son entraîneur Sébastien Joseph, les Vertes se sont faites rejoindre par Fleury au bout du temps additionnel (1-1) . Un dernier corner, Héloïse Mansuy qui ne parvient pas à reprendre le ballon et voilà Sainté condamnée à retourner en Seconde Ligue après deux saisons dans l’élite.
Emelyne Laurent crucifie Saint-Étienne en toute fin de match ! pic.twitter.com/dkJSbmtB0E…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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