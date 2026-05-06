Tensions entre supporters allemands et parisiens à Munich

Accident de parcours. Avant la demi-finale retour de Ligue des champions à Munich, une partie des 3 700 supporters parisiens présents dans le parcage visiteurs de l’Allianz Arena a mis du temps à entrer dans le stade. Comme le relate RMC Sport , une quinzaine de supporters parisiens s’est faite chasser de certains métros bavarois. De la fumée s’est engouffrée dans une des rames.

Des ultras parisiens ont dû sortir des souterrains, à 7 kilomètres de l’Allianz Arena. Toujours selon RMC Sport, certains d’entre eux auraient été coursés par des fans allemands, avant que la police allemande n’intervienne.…

UL pour SOFOOT.com