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Ansu Fati bientôt transféré définitivement à Monaco ?
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 20:21

Ansu Fati bientôt transféré définitivement à Monaco ?

Ansu Fati bientôt transféré définitivement à Monaco ?

Le mercato d’été a commencé sur le Rocher. Prêté par le FC Barcelone cette saison, Ansu Fati devrait rester à l’AS Monaco . Selon Fabrizio Romano, le club de la Principauté s’apprêterait à lever l’option d’achat de l’ancien crack de la Masia . Celle-ci s’élève à 11 millions d’euros . De son côté, le club catalan va conserver un pourcentage sur une future revente.

Du bon et du moins bon

Auteur de 11 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’international espagnol de 23 ans a alterné le bon et le moins bon avec l’ASM. Parfois blessé (9 matchs manqués sur blessure) et souvent à court de forme, il a aussi fait preuve d’irrégularité et été transparent dans le contenu de certains matchs.…

VM pour SOFOOT.com

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