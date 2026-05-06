M6 ne diffusera pas Argentine-Algérie au Mondial
54 / 104 – 1 = Argentine-Algérie ? Diffuseur en clair de plus de la moitié des matchs du Mondial 2026, M6 a décidé de se passer d’Argentine-Algérie , premier match de poule du champion du monde en titre. La rencontre se tient dans la nuit du 16 au 17 juin, à 3 heures du matin. Elle sera diffusée sur Bein Sports . La raison ? La 6 préfère retransmettre des matchs plus tôt, la plupart dans la tranche 18 heures – minuit.
Le patron des programmes de la 6 a justifié ce choix, comme le rapporte L’Équipe . « malheureusement à trois heures du matin, même si beaucoup de monde peut se réveiller, il n’y aura pas autant de monde que sur d’autres matchs qu’on a choisis. » …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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