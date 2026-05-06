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Le cortège des supporters du PSG retardé
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 20:21

Le cortège des supporters du PSG retardé

Le cortège des supporters du PSG retardé

Finalement, la RATP ce n’est pas si mal. Avant d’entrer dans l’Allianz Arena pour vivre la demi-finale retour du PSG contre le Bayern Munich, les supporters du Paris Saint-Germain s’étaient donnés rendez-vous à 17 h 30 à la station Fröttmaning. Alors qu’ils se rendaient en métro à cet arrêt, la troupe a été bloqué six stations avant, à Dietlindenstrasse,

Le métro coupé

C’est à cette station du métro munichois que les détecteurs de fumée se sont déclenchés suite à l’utilisation de fumigènes. Résultat : métro coupé. Après quelques échauffourées avec des ultras du Bayern, les supporters du club de la capitale ont donc dû rejoindre le point de rendez-vous à pied. Une randonnée de 1h20 dans les rues de Munich avant de lancer, avec du retard, le cortège direction l’Allianz Arena. Finalement, les fans du Paris Saint-Germain sont bel et bien arrivés devant l’enceinte munichoise et garnissent déjà leur parcage.…

MBC pour SOFOOT.com

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