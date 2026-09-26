Aitana Bonmatí a retrouvé le chemin des terrains
El regreso en VO. Après avoir subi une fracture du péroné de la cheville gauche à l’entraînement avec l’Espagne en décembre 2025, Aitana Bonmatí avait peu à peu repris la compétition à partir du mois de mai dernier. Elle n’avait pour l’instant pas encore joué avec le Barça depuis la reprise de cette saison 2026-2027 .
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