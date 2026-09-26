La nature de la blessure de Kylian Mbappé est connue
La tuile. Le Real Madrid a communiqué ce samedi après-midi sur la blessure de Kylian Mbappé. Sorti après son but face à la Turquie, le capitaine des Bleus est rentré à Madrid pour effectuer des examens concernant la gravité de sa blessure. Le club merengue a ainsi confirmé qu’il souffrait d’une « hyperextension du genou gauche » .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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