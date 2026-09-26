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Nouveau record de précocité dans le championnat espagnol
information fournie par So Foot 26/09/2026 à 20:02
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Nouveau record de précocité dans le championnat espagnol

Nouveau record de précocité dans le championnat espagnol

Plus fort que Lamine Yamal. Une page de l’histoire de la Liga F et des Blaugrana s’est écrite ce samedi après-midi. Au cours de la rencontre entre Logroño et le FC Barcelone, Mayssa Baha a ouvert le score pour les Catalanes, s’offrant ainsi deux records : celui de la plus jeune buteuse de la Liga F et de l’histoire du Barça , toux sexes confondus.

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LB pour SOFOOT.com

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