Nouveau record de précocité dans le championnat espagnol
Plus fort que Lamine Yamal. Une page de l’histoire de la Liga F et des Blaugrana s’est écrite ce samedi après-midi. Au cours de la rencontre entre Logroño et le FC Barcelone, Mayssa Baha a ouvert le score pour les Catalanes, s’offrant ainsi deux records : celui de la plus jeune buteuse de la Liga F et de l’histoire du Barça , toux sexes confondus.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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