La Premier League râle contre les changements de calendrier imposés par l’UEFA

La Premier League se fâche tout rouge. Dans un long communiqué publié ce mardi, la ligue anglaise a exprimé son agacement face aux chamboulements du calendrier imposés par l’UEFA.

On rembobine. D’après le calendrier fixé il y a plus d’un mois, Arsenal doit accueillir Everton le dimanche 15 mars prochain à 14h (heure locale), dans le cadre de la 30 e journée de championnat. Quelques jours plus tard, les Gunners devront également jouer leur huitième de finale retour de Ligue des champions , prévu le 17 ou 18 mars. Puisqu’Arsenal joue dimanche en Premier League, la logique voudrait qu’il dispute son match européen le mercredi .…

CMF pour SOFOOT.com