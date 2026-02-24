L’Olympique lyonnais est définitivement débarrassé de John Textor

Game over… Cela faisait déjà un certain temps que ce n’était plus un secret, mais c’est désormais officiel : John Textor n’est plus le directeur de la holding Eagle Football Holdings Bidco , qui détient des parts dans les clubs de l’OL, de Molenbeek et de Botafogo.

Comme le rapporte Le Progrès , l’entreprise a indiqué dans un document publié mardi que l’États-unien avait été révoqué de son poste dès le 27 janvier , soit le jour où il avait tenté, à quelques heures de l’Assemblée générale, de reprendre le contrôle de l’Eagle Football Group par un putsch manqué.…

JE pour SOFOOT.com