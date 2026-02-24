 Aller au contenu principal
Arbeloa et l'occasion en or de l'UEFA « pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme »
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 17:37

Les belles palabres dans le vent ne devraient plus causer de tempête. Autrement dit, et pour reprendre les doux mots d’Álvaro Arbeloa ce mardi en conférence de presse : « L’UEFA, qui a toujours été une fervente défenseure de cette cause, a l’occasion de ne pas en rester seulement à un slogan et à une jolie pancarte avant les matchs. »

L’entraîneur madrilène fait bien entendu référence à la décision de l’instance européenne de suspendre Gianluca Prestiann i, coupable de propos tantôt homophobes tantôt racistes (le premier cas serait moins grave que l’autre, visiblement) envers Vinícius Júnior. L’affaire a éclaté mardi dernier, suite aux plaintes du Brésilien lors du match aller à Lisbonne (0-1). « Nous avons une grande opportunité pour marquer un avant et un après dans la lutte contre le racisme » a notamment indiqué le coach merengue .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
