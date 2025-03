information fournie par So Foot • 11/03/2025 à 17:00

La Premier League et la Liga avec plus de dix qualifiés pour l’Europe la saison prochaine si…

Bienvenue chez les apothicaires !

Un impensable alignement de planètes pourrait permettre au 11 e de Premier League d’être qualifié pour l’Europe en fin de saison. Comme rapporté par The Athletic ce mardi, avant le coup d’envoi des huitièmes retour de C1, il y a un monde existant où onze écuries du championnat anglais pourraient disputer les joutes européennes la saison prochaine . Un scénario d’abord permis par les quatre premières places qualificatives pour la C1 (occupées après 28 journées par Liverpool, Arsenal, Nottingham et Chelsea) par le biais du championnat, plus la cinquième en bonus (Manchester City) si l’Angleterre finit dans les deux premiers du classement UEFA. Ce qui est plutôt bien parti pour les Anglais, leaders de ce classement.…

TJ pour SOFOOT.com