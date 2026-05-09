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Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée
information fournie par So Foot 09/05/2026 à 17:31

Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée

Leipzig valide sa qualification en Ligue des champions, Leverkusen grand perdant de la journée

La course aux étoiles. Alors qu’il ne reste que deux journées à jouer outre-Rhin, les courses à l’Europe et au maintien continuent de faire rage. Pour le moment, c’est Stuttgart qui réalise la bonne opération pour accrocher la Ligue des champions, tandis que Sankt Pauli voit la deuxième division se rapprocher.

Dans le choc de ce multiplex entre Stuttgart et le Bayer Leverkusen, ce sont les protégés de Sebastian Hoeness qui ont signé la meilleure performance de la journée en s’imposant 3 à 1. Le Bayer avait pourtant parfaitement débuté sa rencontre en trouvant le chemin des filets du VfB dès l’entame de match grâce à Aleix García (0-1, 1 e ) . Mais Stuttgart n’a pas mis bien longtemps à se remettre la tête à l’endroit puisque Ermedin Demirović est venu égaliser quatre minutes plus tard (1-1, 5 e ) . Au terme d’une première mi-temps disputée, le VfB est venu frapper au meilleur des moments, juste avant la mi-temps sur un penalty parfaitement transformé par Maximilian Mittelstädt (2-1, 45 e +7) . Une avance décisive puisque le Bayer n’est jamais vraiment revenu des vestiaires lors du second acte. Déjà dangereux en première période, Deniz Undav est venu aggraver le score juste avant l’heure de jeu (3-1, 58 e ) , confirmant la victoire des Stuttgartois. Les protégés de Sebastian Hoeness occupent pour le moment la quatrième place, synonyme de qualification directe pour la phase de ligue de la prochaine C1.…

LB pour SOFOOT.com

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