La Pologne pas pressée d'intégrer la zone euro-FT

Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale 2025 à Washington, D.C.
La Pologne n'est pas pressée de rejoindre la zone euro, a déclaré le ministre des Finances Andrzej Domanski dans un entretien publié dimanche par le Financial Times.
Andrzej Domanski a estimé que les arguments en faveur de l'adoption de la monnaie unique s'étaient amoindris, la Pologne enregistrant une croissance plus rapide que celle de la plupart des économies du bloc.
Les États membres de l'Union européenne sont tenus d'adopter l'euro une fois certains critères remplis.
"Notre économie se porte désormais clairement mieux que celle de la plupart des pays ayant adopté l'euro", a déclaré Andrzej Domanski.
"Nous disposons de plus en plus de données, d'études et d'arguments pour conserver le zloty polonais", a-t-il ajouté.
(Akanksha Khushi à Bengaluru; version française Nicolas Delame)
