La Pologne pas pressée d'intégrer la zone euro-FT

La Pologne n'est pas pressée de ‍rejoindre la zone euro, a déclaré le ministre des Finances ‌Andrzej Domanski dans un entretien publié dimanche par le ​Financial Times.

Andrzej Domanski a ⁠estimé que les arguments en faveur de l'adoption de ⁠la ‍monnaie unique s'étaient amoindris, ⁠la Pologne enregistrant une croissance plus rapide que celle de ​la plupart des économies du bloc.

Les États membres de l'Union ⁠européenne sont tenus d'adopter ​l'euro une fois certains critères ​remplis.

"Notre ​économie se porte désormais clairement mieux ​que ⁠celle de la plupart des pays ayant adopté l'euro", a déclaré Andrzej Domanski.

"Nous disposons de ‌plus en plus de données, d'études et d'arguments pour conserver le zloty polonais", a-t-il ajouté.

(Akanksha Khushi à Bengaluru; version française ‌Nicolas Delame)