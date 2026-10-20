La police portugaise a évacué des campements de manifestants pour le logement

La police portugaise a évacué mardi les campements de manifestants à Lisbonne et à Porto, expulsant les militants occupant depuis jours des places centrales dans ces deux villes pour protester contre l'aggravation de la crise du logement.

Les militants occupaient la place du Rossio à Lisbonne depuis samedi, où ils avaient installé environ 200 tentes, et la place Dom João I à Porto depuis une dizaine de jours.

Ces campements ont fait écho aux manifestations organisées en Espagne contre la crise du logement voisine ainsi que des rassemblements, émaillés de violences, organisés en France, en Italie, en Belgique et en Albanie contre la cherté du coût de la vie et la dégradation des conditions d'enseignement.

A Porto, les manifestants ont démonté eux-mêmes leur camp après avoir reçu un ultimatum. En revanche, après ce même ultimatum adressé aux occupants de la place Rossio, la police a procédé à l'évacuation à Lisbonne.

Carla Valadao, porte-parole du camp de Lisbonne, a qualifié l'opération policière de "très agressive", s'engageant à reprendre la manifestation à 19 heures.

Le commissaire de la police de sécurité publique, Sergio Soares, a déclaré plus tard aux journalistes que l'évacuation s’était déroulée "dans le calme, de manière proportionnée et appropriée, sans charge policière".

Il a précisé que 55 personnes avaient été interpellées pour avoir refusé de quitter les lieux de leur plein gré et qu'il y avait eu deux blessés légers, aussitôt pris en charge.

Pedro Duarte, maire conservateur de Porto, a déclaré que les préoccupations liées au logement continueraient d'être entendues tant que les manifestations resteraient pacifiques et légales.

Le Portugal est confronté à l'une des pires crises de l'accessibilité au logement en Europe. Les prix d'achat ont plus que doublé depuis 2017 et les loyers des nouveaux baux ont presque doublé.

Les manifestants exigent que le gouvernement de centre-droit retire un projet de loi facilitant les expulsions et supprimant le plafonnement des loyers pour les nouveaux baux, texte qui a été adopté en première lecture au Parlement avec l'abstention du parti d'extrême-droite Chega.

(Sergio Goncalves, Version française Benoit Van Overstraeten)