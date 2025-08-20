La poisse poursuit l'OM
Les débuts en Ligue 1 devront attendre.
Déjà largement touché par les péripéties du début de saison, l’OM doit se demander ce qu’il a bien pu faire pour mériter ça . Adrien Rabiot mis sur la touche définitivement, voilà que Facundo Medina, déjà absent sur suspension face à Rennes , va vraisemblablement manquer à l’appel pour la deuxième journée face au Paris FC. Touché à la cheville à l’entraînement , l’Argentin serait reparti de la Commanderie équipé de béquilles selon L’Équipe et devrait rapidement passer des examens, alors que sa participation à la deuxième journée de championnat est déjà largement compromise.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
