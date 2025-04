information fournie par So Foot • 23/04/2025 à 16:46

La plus grande brocante foot d'Europe revient à Paris et Lille en mai !

10 000 maillots, 100 exposants, 100 000 objets sport, 15 000 visiteurs : So Foot, Dégaine et TrashTalk vous invitent au rendez-vous sport, style et histoire de l'année !

Le compte à rebours est lancé : J-1 mois !

Enfin presque. Car cette année, avec les potes de TrashTalk, on a vu les choses en grand pour notre Incroyable Brocante Sports avec non pas 1 mais 2 dates ! …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com