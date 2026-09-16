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La plupart des banques centrales du Golfe emboîtent le pas à la Fed et relèvent leurs taux d'intérêt directeurs
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 21:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour tenir compte de la hausse des taux décidée par la plupart des banques centrales du Golfe; ajout d'informations contextuelles)

* L'Arabie saoudite relève son taux directeur à 4,5% et son taux de cession en pension à 4%

* Les Émirats arabes unis relèvent le taux de base de la facilité de dépôt au jour le jour à 3,9%; Oman le porte à 4,5%

par Yomna Ehab et Menna AlaaElDin

La plupart des banques centrales des pays du Conseil de coopération du Golfe ont relevé mercredi leurs taux directeurs, à la suite de la décision de la Réserve fédérale américaine de les augmenter d’un quart de point de pourcentage.

Les exportateurs de pétrole et de gaz du Golfe suivent généralement l’exemple de la Fed en matière de politique monétaire, car la plupart des devises régionales sont indexées sur le dollar américain. Seul le dinar koweïtien est indexé sur un panier de devises, dont fait partie le dollar.

L’Arabie saoudite, première économie de la région et premier producteur mondial de pétrole, a relevé son taux de prise en pension (repo) de 25 points de base, à 4,50%, et son taux de cession en pension (reverse repo) de 25 points de base également, à 4,00%. Le pays a subi plusieurs attaques ces dernières semaines, alors que le conflit s’est intensifié avec des attaques menées par les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran.

Les Émirats arabes unis ont également annoncé qu’ils augmenteraient le taux de base de leur facilité de dépôt au jour le jour de 25 points de base, à 3,9%, tandis que la banque centrale d’Oman a relevé le taux de prise en pension de 25 points de base, à 4,5%.

LA FED A RÉAGI AUX PRESSIONS SUR LES PRIX

Alors que le président américain Donald Trump avait promis de faire baisser les prix sous son mandat, l’impact combiné de ses droits de douane sur les importations mondiales, d’un choc énergétique consécutif à la guerre en Iran et des dépenses d’investissement liées à l’essor de l’IA a maintenu les pressions sur les prix. La Fed a réagi en relevant son taux directeur d’un quart de point de pourcentage, le portant à 3,75%-4,00%.

Au Qatar comme à Bahreïn, les banques centrales ont relevé leurs taux d’intérêt directeurs de 25 points de base.

La Banque centrale du Koweït a laissé ses taux inchangés et a déclaré dans un communiqué séparé que les données actuelles reflétaient “la solidité et la vigueur de la stabilité monétaire et financière” du pays.

La plupart des économies du Golfe connaîtront cette année une contraction plus forte que prévu initialement, avant de rebondir en 2027, selon un sondage Reuters réalisé en juillet, la guerre en Iran ayant perturbé les livraisons d’énergie en raison de la fermeture de facto du détroit d’Ormuz, des dégâts causés aux installations de production d’énergie et de la baisse du trafic qui a affecté le tourisme et les activités commerciales dans la région.

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