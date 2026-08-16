La petite boulette des Lensois lors de l'annonce des compos

Le petit LOL du soir. Tout le monde fait des erreurs, c’est bien normal. Lens l’a montré, ce dimanche soir, au moment de l’annonce des compositions du Trophée des champions, première sortie de la saison des Sang et Or. Il était 19h48 lorsque l’équipe de communication du Racing a publié les onze titulaires de Dino Toppmöller. L’entraîneur allemand avait choisi de titulariser Maik Nawrocki, Michaël Cuisance au milieu et Franjo Ivanović en attaque, mais petit souci : le nom de Pierre Sage était encore affiché dans la communication officielle du club .

Pourtant, le vainqueur de la Coupe de France a quitté l’Artois, s’envolant pour Crystal Palace lors de l’intersaison. L’anomalie a vite été réparée : le nom de Dino Toppmöller a remplacé celui de Pierre Sage à peine deux minutes plus tard. Ouf.…

UL pour SOFOOT.com