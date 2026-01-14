La perte d'indépendance de la Fed entraînerait une hausse de l'inflation et menacerait la stabilité, selon Olli Rehn de la BCE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toute perte d'indépendance de la Réserve fédérale américaine ferait grimper l'inflation et pourrait même mettre en danger la stabilité financière, a déclaré mercredi le gouverneur de la banque centrale finlandaise, Olli Rehn, qui a exprimé sa "pleine solidarité" avec le président de la Fed, Jerome Powell .

"Si l'indépendance de la Réserve fédérale devait être mise à mal, cela signifierait que nous pourrions assister à une sorte de hausse structurelle de l'inflation", a déclaré à CNBC Olli Rehn, qui se présente pour devenir le prochain vice-président de la Banque centrale européenne.

"Ce type d'action ou de menaces à l'encontre de l'indépendance des banques centrales peut saper la crédibilité des marchés financiers et des marchés obligataires, et c'est pourquoi, à mon avis, il est important aussi pour les marchés obligataires américains et la stabilité financière des États-Unis que l'indépendance des banques centrales, l'indépendance monétaire, soit maintenue", a-t-il ajouté.