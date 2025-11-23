La performance monstrueuse d'Hugo Rodallega à 40 ans
Le 25 juillet dernier, Hugo Rodallega a fêté sa 40 e bougie.
De quoi se sentir vieux ? Que dalle : toujours en activité à la pointe de l’attaque de Sante Fe, le bonhomme continue de faire le bonheur de son équipe. Ce samedi, l’avant-centre a ainsi marqué les trois buts de la rencontre qui opposait son club à Fortaleza à l’occasion de la deuxième journée du tournoi de clôture du championnat de Colombie.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
