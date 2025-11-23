 Aller au contenu principal
La performance monstrueuse d'Hugo Rodallega à 40 ans
23/11/2025 à 11:53

La performance monstrueuse d'Hugo Rodallega à 40 ans

La performance monstrueuse d'Hugo Rodallega à 40 ans

Le 25 juillet dernier, Hugo Rodallega a fêté sa 40 e bougie.

De quoi se sentir vieux ? Que dalle : toujours en activité à la pointe de l’attaque de Sante Fe, le bonhomme continue de faire le bonheur de son équipe. Ce samedi, l’avant-centre a ainsi marqué les trois buts de la rencontre qui opposait son club à Fortaleza à l’occasion de la deuxième journée du tournoi de clôture du championnat de Colombie.…

FC pour SOFOOT.com

Sport
