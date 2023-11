La pauvreté et les inégalités s’accentuent en France, selon l'Insee

La pauvreté augmente en France depuis le Covid et les inégalités s'accentuent. C'est le constat dressé par le dernier rapport de l'Insee sur le sujet, paru ce mardi en fin de journée. Globalement, les Français sont sortis de la pandémie plus pauvres qu'ils n'y sont entrés. Mais dans le détail, ce sont surtout les niveaux de vie des plus pauvres qui ont baissé, alors que ceux des plus aisés se sont améliorés.

14,5 % des Français vivent sous le seuil de pauvreté

En 2021, la part de Français pauvres a augmenté de 0,9 %, pour s'établir à 14,5 % de la population. Plus de neuf millions de personnes vivaient donc, il y a deux ans, sous le seuil de pauvreté monétaire, établi à 60 % du revenu médian, soit 1 158 euros par mois pour une personne seule, la moitié d'entre elles disposant de moins de 924 euros par mois.

Si cet appauvrissement concerne aussi les personnes en emploi – dont 7,4 % vivaient sous le taux de pauvreté –, ce sont surtout les chômeurs (35,1 %) et les familles nombreuses (25,6 %) qui sont touchés, tout comme les femmes, en première ligne.

Celles-ci représentent d'ailleurs 57,5 % des personnes accueillies l'an dernier par le Secours catholique. Un taux bien plus élevé que leur proportion dans la population en France, qui pousse l'association à parler de « féminisation » de la pauvreté dans son dernier rapport annuel.