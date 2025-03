La Palestine bat l'Irak à la toute dernière seconde !

Quel retournement de situation !

Un an jour pour jour après sa dernière victoire, la Palestine a regagné un match de foot, et quel scénario ! Opposée à l’Irak en qualifications de la prochaine Coupe du Monde, la sélection palestinienne a offert un finish complètement fou : menée 0-1 à la 34 e minute, elle a tout renversé en égalisant à la 88 e par Wessam Abou Ali et en marquant le but de la victoire à la 97 e minute, au-delà du temps additionnel !…

TJ pour SOFOOT.com