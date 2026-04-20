La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles

La nouvelle technique de Neymar pour se déboucher les oreilles

Nouvelle défaite pour Santos veut dire nouvelles attaques sur Neymar. À la suite du revers de Santos face à Fluminense (2-3), l e Ney a quitté le terrain agacé mais surtout hué . Depuis plusieurs semaines, celui qui rêve d’une convocation pour la Coupe du monde avec le Brésil est constamment critiqué. Cette fois, on lui reprocherait d’avoir bouché ses oreilles en quittant la pelouse…

Neymar tapa os ouvidos após uma atuação fraca, sua e do seu time, na derrota diante do Fluminense. É preciso saber conviver com as críticas. Marcelo Teixeira gastou mais de 200 milhões de reais no atual elenco do Santos. Péssima gestão. pic.twitter.com/77xZE9mVIl…

EA pour SOFOOT.com