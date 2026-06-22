La nouvelle statue gigantesque de Messi
Dieu est argentin. Déjà honoré à Calcutta (Inde), Lionel Messi a eu le droit à une nouvelle statue . Cette fois c’est dans son pays natal, plus précisément à Cutral Co, qu’une immense œuvre de 26 mètres de haut et de 70 tonnes a été inaugurée dimanche. Celle-ci représente la Pulga agenouillée avec le trophée de la Coupe du monde entre les jambes, avec le maillot de la sélection argentine, la main gauche posée sur le cœur et la droite levée vers le ciel.
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