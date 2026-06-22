 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La nouvelle statue gigantesque de Messi
information fournie par So Foot 22/06/2026 à 09:37

La nouvelle statue gigantesque de Messi

La nouvelle statue gigantesque de Messi

Dieu est argentin. Déjà honoré à Calcutta (Inde), Lionel Messi a eu le droit à une nouvelle statue . Cette fois c’est dans son pays natal, plus précisément à Cutral Co, qu’une immense œuvre de 26 mètres de haut et de 70 tonnes a été inaugurée dimanche. Celle-ci représente la Pulga agenouillée avec le trophée de la Coupe du monde entre les jambes, avec le maillot de la sélection argentine, la main gauche posée sur le cœur et la droite levée vers le ciel.

Embed x.com…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’Iran remercie Los Angeles pour son accueil
    L’Iran remercie Los Angeles pour son accueil
    information fournie par So Foot 22.06.2026 09:59 

    Merci le football. Dans un contexte géopolitique très particulier, l’Iran a disputé ses deux premiers matchs de la Coupe du monde en terre américaine et plus particulièrement à Los Angeles , au SoFi Stadium. Après son match nul contre la Belgique (0-0), ce dimanche ... Lire la suite

  • Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA
    Le sélectionneur du Paraguay dézingue la FIFA
    information fournie par So Foot 22.06.2026 09:57 

    LV2 termes. Déjà scandalisé par l’exclusion de son joueur pour avoir masqué sa bouche lors d’un dialogue avec un adversaire, l’entraîneur du Paraguay est à nouveau monté au créneau. Cette fois, Gustavo Alfaro s’en est pris frontalement à la FIFA , et il n’a, encore ... Lire la suite

  • Federico Viñas pourra vous aider, mais à certaines conditions
    Federico Viñas pourra vous aider, mais à certaines conditions
    information fournie par So Foot 22.06.2026 09:23 

    Le fair-play, c’est sympa deux minutes. L’image insolite de cette nouvelle nuit de Coupe du monde nous vient tout droit de Miami où l’Uruguay y affrontait le Cap-Vert. Bien que la rencontre se soit soldée sur un match nul (2-2), le match a été marqué par une action ... Lire la suite

  • Mohamed Salah veut marquer l’histoire de son pays
    Mohamed Salah veut marquer l’histoire de son pays
    information fournie par So Foot 22.06.2026 09:07 

    Le Pharaon du peuple. L’Égypte s’est imposée (3-1), ce lundi matin, face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver. À la baguette, un Mohamed Salah flamboyant auteur d’un pion et d’une passe dé . Une prestation qui est à l’origine de la toute première victoire en Coupe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank