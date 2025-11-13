La nouvelle sortie de route de Neymar qui insulte un journaliste
La fin des arabesques.
Défait par Flamengo le weekend dernier, Santos ne peut malheureusement pas compter sur les prestations de sa star, Neymar, entre mauvaises performances et attitude catastrophique . Mais alors qu’il s’était montré tout colère contre son coach qui avait décidé de le sortir en fin de rencontre contre le co-leader, un journaliste du média brésilien Globo Esporte a annoncé que le meneur de jeu auriverde avait présenté ses excuses à son entraîneur, l’Argentin Juan Pablo Vojvoda.…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
