Brahim Díaz, cette star que le Maroc n'attendait pas
14/01/2026

Souvent cantonné au rôle de remplaçant au Real Madrid, Brahim Diaz s'est transformé en icône nationale lors de cette CAN. Au point qu'il devienne l'homme providentiel des Lions de l'Atlas, qui disputent leur place en finale face au Nigeria ce mercredi soir.

Tout était programmé. Les grands stades, un public chauffé à blanc, et une star au sommet de sa forme. Pour sa CAN, le Maroc avait prévu d’avancer en rang derrière Achraf Hakimi, champion d’Europe avec le PSG, troisième au Ballon d’or et Ballon d’or africain. Sauf qu’une blessure contre le Bayern Munich en a décidé autrement : la bande à Walid Regragui a dû finalement commencer les opérations avec sa vedette sur le banc, laissant le champ libre à d’autres individualités pour revêtir ce rôle d’homme providentiel. À l’aube des demi-finales, le Royaume a retrouvé Hakimi dans son couloir mais s’est entre temps trouvé un autre chouchou, tout aussi décisif : Brahim Díaz. En devenant le premier joueur de l’histoire à inscrire cinq buts lors de ses cinq premiers matchs de Coupe d’Afrique des nations, le numéro 10 est entré dans l’histoire. Une constante dans l’histoire de l’homme de 26 ans, remplaçant au Real Madrid, souvent considéré comme un joueur de complément, mais qui finit partout par devenir indispensable.

Guardiola et la Roja dans le rétroviseur

Quand on regarde de plus près le CV du natif de Málaga, il est difficile de comprendre comment un profil comme le sien ne peut émerger que maintenant. Formé par les Boquerones avant d’être biberonné par Manchester City et Pep Guardiola, l’ailier d’1,70m peine à trouver sa place chez les Citizens . Malgré son ascension en équipe première avec Phil Foden et Jadon Sancho, Díaz souhaite avoir plus de reconnaissance et décide de mettre les voiles pour rejoindre le Real Madrid après seulement quinze petits matchs, au grand dam de son entraîneur. Rapidement prêté trois ans à l’AC Milan car cantonné à un rôle de second couteau, Brahim Díaz devient un membre important du onze rossonero mais n’est toujours pas le joueur majeur qu’il ambitionne de devenir. Habitué des sélections de jeunes de la Roja , il connaît tout de même à 20 ans sa première cape avec l’Espagne lors d’un match amical face à la Lituanie où il marquera pour son unique sélection.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

