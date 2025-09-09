La nomination du nouveau Premier ministre retarde le coup d'envoi de France-Islande... de trois minutes
Spoiler : ça ne change absolument rien.
Drôle de situation en avant-match de France-Islande, ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Nomination du nouveau Premier ministre oblige, le coup d’envoi de la rencontre a été décalé de 20h45 à 20h48 , pour laisser la priorité à l’actualité nationale et donc laisser les télévisions avoir pleine couverture de cette breaking news .…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
