La mouette d'Istanbul est décédée
information fournie par So Foot 24/02/2026 à 16:18

Mardi noir sur la planète foot : la mouette a perdu la vie. Lors du match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor (quel bonheur à écrire) en 1. Amatör Ligi, le gardien du club visiteur a heurté une mouette, enfin… un goéland leucophée , lors d’un dégagement. L’oiseau s’est effondré sur la pelouse et le capitaine du Yurdumspor, Gani Catan, s’est précipité pour faire un massage cardiaque à l’animal avant de le confier à l’équipe médicale.

Un acte de bravoure foutu à la poubelle

À la fin du match, malgré la défaite de son équipe 4-2 et la perte du championnat, la pensée du capitaine était ailleurs : « Nous avons perdu le championnat, mais aider à sauver une vie est une bonne chose. C’est même plus important que de remporter le titre ». Ce qu’il ne savait pas, c’est que le goéland, pourtant annoncé comme accueilli dans un centre vétérinaire, était en fait dans une poubelle du stade , rapporte le site turc Zpor, photo à l’appui. Les auteurs de ce scandale n’ont pas encore été identifiés.…

EA pour SOFOOT.com

