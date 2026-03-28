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La montée s'éloigne pour Bordeaux
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 20:58

La montée s'éloigne pour Bordeaux

La montée s'éloigne pour Bordeaux

Bordeaux ne répond plus. Déjà battus la semaine passée par La Roche-sur-Yon dans le choc au sommet de la poule A de National 2, les Girondins de Bordeaux se sont encore pris les pieds dans le tapis ce samedi. Menés de deux buts après seulement quatre minutes, les hommes de Bruno Irles se sont en effet inclinés à domicile contre Chauray (1-3) . Après avoir encaissé un troisième pion à la demi-heure de jeu, la réduction du score de Ludéric Etonde en seconde période n’y aura rien changé : l’heure est à la crise en Gironde.

𝙎𝘾𝙊𝙍𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 🔚 Cueillis à froid en début de match, les Bordelais s'inclinent face à Chauray malgré une meilleure seconde période et un but de Luderic Etonde. #FCGBFCC pic.twitter.com/Sgsmf4j03i…

TB pour SOFOOT.com

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