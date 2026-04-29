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La MLS punit Luis Suárez
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 16:09

La MLS punit Luis Suárez

La MLS punit Luis Suárez

Ça le change des cous tendres. Si Luis Suárez a disputé l’intégralité du match de MLS entre l’Inter Miami et New England Revolution (1-1), le 25 avril dernier, l’attaquant uruguayen s’est rendu coupable d’une simulation à la 72 e minute de la partie.

Ce mardi, le comité de discipline de la MLS a annoncé qu’ El Pistolero est condamné à verser une amende pour « avoir enfreint la politique de la ligue en matière de simulation/exagération. »

CT pour SOFOOT.com

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